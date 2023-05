Di seguito le parole ditecnico dello Spezia, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta:“Gyasi? È un giocatore importante per noi, è il capitano, ha fatto cento presenze in Serie A con lo Spezia e ha più appartenenza e sente di più il momento. Tutti abbiamo momenti positivi e meno positivi, ma il suo attaccamento e la sua dimostrazione di rispetto per i colori l’ha fatta. È ingiusto criticarlo più di quanto è il momento, ma capiamo i tifosi che ci tengono e ci sono stati vicini. C'è stato un confronto molto positivo dopo la partita, ci hanno fatto capire la vicinanza dopo la partita ed è determinante per la salvezza”.“È normale che quando sbagli le opportunità di venerdì ne risenti. Fa parte del nostro mestiere, ma mi è dispiaciuto che dopo il primo errore hanno iniziato ad urlare di levarlo e per un calciatore non è facile da superare. Non è così semplice, siamo tutti fatti di ciccia e mi auguro che in queste partite finali si possa dare il massimo e che i nostri tifosi ci stiano vicini perché i ragazzi ne hanno bisogno. Poi a fine partita ognuno può dire la sua, ma bisogna stare vicini ai ragazzi e penso che la salvezza passa da tutti, in primis da noi. Abbiamo aperto al pubblico alcuni allenamenti anche per far vedere la nostra voglia e passione, poi è chiaro che si sbaglia il gol, si sbaglia la formazione, ma dobbiamo essere bravi a sopperire le mancanze e andare avanti”.- “Il Verona lo guardo ma voglio guardare in avanti. Dobbiamo recuperare in avanti più che guardare dietro, è il mio pensiero”.- “Nzola non c'è per Bergamo, cerchiamo di recuperarlo per la Cremonese. Zurkowski è fuori, io lo vorrei con la Cremonese ma penso possa esserci col Milan. Ancora non sappiamo, abbiamo questi giorni per valutare. Qualcuno tira la carretta dall’inizio e va valutato, non è un momento di turnover ma è il momento in cui non si può rischiare di perdere qualcuno da qui alla fine. Qualcuno può partire a gara in corso, ma devo mettere la formazione migliore senza pensare alla Cremonese. Dobbiamo fare punti anche con squadre impensabili, come abbiamo fatto”.