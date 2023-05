Le parole di, tecnico dello Spezia, a Sky Sport dopo il pari con il Lecce. "Sapevamo di affrontare una squadra in salute, di valore ed il primo tempo abbiamo fatto molto bene creando i presupposti per fargli del male. Non siamo stati determinati e cattivi, l'abbiamo pagato. Lo sforzo del primo tempo é stato di valore, nel secondo tempo é stato più equilibrato e forse da entrambe é subentrata la paura. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Bisogna andare avanti con queste prestazioni"."Le due vittorie le abbiamo fatto con le due squadre impensabili, sicuramente é un calendario difficile"."L'arbitro ha deciso in questo modo, oggi abbiamo fatto un passo avanti ed é chiaro che da parte nostra c'era il desiderio di fare un altro risultato. Alla fine é andata in questo modo, da domani penseremo alla prossima"."E' un giocatore che ha dei valori, lo dicono i numeri, la sua presenza ci da forza e ci garantisce un peso in avanti che in altre situazioni non avevamo. Se vado a rivedere la partita con la Cremonese forse sono cose che non mi sono mai successe in carriera. Tanto é inutile pensare al passato, adesso dobbiamo pensare al Torino e voglio rivedere gli occhi visti con il Milan".A DAZN: "Vedremo alla fine quanto peserà questo punto.ci è mancata un po' di cattiveria che non deve mai mancare in questi casi. Bisogna essere più cinici, è chiaro che nel secondo tempo c'è stato un po' di timore di perderla, non siamo stati bravi a concludere le occasioni che abbiamo creato"."Verde ha dei problemi dall'inizio dell'anno, lo stiamo gestendo. In quel momento ho ritenuto mettere altri giocatori. I ragazzi non hanno mai mollato, chi è sceso in campo ha sempre dato il meglio, oggi si è visto"."Ci è mancato qualcosina. Comunque questo punto è di buon auspicio: dobbiamo dare continuità perché non abbiamo fatto niente contro il Milan e non abbiamo fatto niente oggi. Non è facile fare la scelta giusta, ma per fare gol bisogna tirare in porta. Agli attaccanti gli si chiede la responsabilità anche in questi momenti, sono giocatori che devono assumersi le responsabilità: proviamo a tirare, poi si vede"."Noi dobbiamo essere affamati, abbiamo un calendario difficile, ma questa squadra ha dimostrato già come reagisce nei momenti complicati. Speriamo di ripetere le prestazioni fatte con Inter e Milan per ottenere l'obiettivo. Ai ragazzi ho detto: "Ci siamo guadagnati di nuovo la possibilità di decidere il nostro destino". Sta a noi incidere nella maniera positiva per fare ancora meglio".