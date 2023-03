Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro l'Hellas Verona.



"Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, c'era un po' troppa tensione nei calciatori e loro erano bravi a rubare palla e ripartire. Sapevamo di affrontare una partita del genere, alla fine del primo tempo ho tranquillizzato i ragazzi e la ripresa è stata straordinaria. Abbiamo rischiato solo una volta, sono soddisfatto perché la squadra ha reagito conducendo la partita e prendiamo questo risultato in maniera positiva. C'è da migliorare tante cose ma la strada è giusta. Non cambia niente sulla corsa salvezza, avevo detto che era importante ma non determinante".



"Bisogna che crei quella autostima in questi calciatori, con il comportamento e con la mentalità che cercherò di trasferire alla squadra vengano fuori questi valori. Bisogna migliorare in vista delle partite finali".



"Nzola può giocare in coppia. Assolutamente si, è un giocatore di grande valore come Shomurodov. Sono appena arrivato e ho cambiato poco, questa squadra giocando così aveva già degli equilibri del passato e ho l'intenzione di farli giocare insieme. Con la conoscenza migliore da parte della rosa posso utilizzare tutto il potenziale offensivo, abbiamo qualche difficoltà in casa ma sono anche felice di non aver preso gol".