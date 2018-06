Fumata grigia ieri nel pranzo tra Massimo Cellino e Claudio Vigorelli, agente di Leonardo Morosini. Il Brescia vuole riportare a casa il fantasista del Genoa e oggi le parti si rivedranno per cercare l’intesa sulle cifre dell’ingaggio. La sensazione è che l’affare si farà. Intanto per l’attacco – in attesa del colpo Donnarumma (Empoli) – in arrivo alla corte di Suazo sia Miracoli (Samb) che Antonsson (Leeds).



Nocerino e Improta (Genoa, era a Bari) firmano con il Benevento (annuale con rinnovo automatico in caso di A): ora i giallorossi aspettano il ritorno di Gori (Venezia) e ci provano per Buonaiuto, che il Perugia valuta 800mila euro.



Idea Brignoli (Juve) per lo Spezia che può riavere Forte dall’Inter nell’ambito della cessione del gioiellino Mulattieri ai nerazzurri. Castagnetti (Spal) firma per la Cremonese. Maniero (Palermo) verso Cittadella. Il Venezia vuole Carillo (Genoa) e Garcia Tena (Juve). Il Carpi rinnova il portiere Serraiocco e cede la punta Mbakogu al Leeds per 3,5 milioni.



Il Perugia prende Perilli (Pordenone). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Salernitana lavora al ritorno di Radunovic (Atalanta) e vuole Palumbo (Sampdoria). Molto attivo il Lecce: vicini Mazzotta (Pescara) e La Mantia (Entella), si tratta Palombi (Lazio) e Falco (Bologna). Infine continua il casting allenatore a Livorno: dopo Drago (ex Cesena), contattati anche Breda (ex Perugia) e Vivarini (ex Empoli).