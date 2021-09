L'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha preso la parola in conferenza stampa e ha presentato il match di domenica contro il Venezia: "Le difficoltà ci sono per tutti. Anche se la squadra non ha tempo, domenica dobbiamo dimostrare di combattere e giocare per vincere contro un avversario che sta giocando il nostro campionato". Sulle scelte di formazione: "I ko di Agudelo e Colley? Non la vedo come sfortuna, anche perchè non siamo la sola squadra con infortunati ma li hanno anche altre squadre. Manaj è pronto, Nzola è pronto, anche Salcedo è pronto così come Antiste, Gyasi e Verde. Abbiamo tutti i giocatori che si allenano bene, vedremo chi sarà convocato per il Venezia".