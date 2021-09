L'allenatore dello Speziaha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il: ", sta dimostrando dall'inizio della stagione sia in campionato che in Champions, dove contro un Liverpool fantastico hanno fatto una grande partita., sta a noi lavorare e cercare di portare certi momenti a nostro favore, nelle difficoltà che possa avere il Milan. Dobbiamo approfittarne e portare la gara dalla nostra parte".Su cosa si aspetta dalla squadra: "Dobbiamo difendere bene, recuperare il pallone e ripartire in contropiede, una cosa che è una nostra forza in più".: Non vedo problemi., da quando è arrivato conosce il suo ruolo e lo sta dimostrando negli allenamenti. Fa sforzi enormi, sono contento che abbia segnato, gli fa bene, ma contano anche altre cose.Quelli in gruppo hanno la possibilità di partire dall'inizio o entrare a gara in corso, come ha fatto Eddie che ha giocato con la Juventus negli ultimi minuti, quando un calciatore può fare la differenza. Abbiamo visto che molte partite si vincono alla fine, è il caso nostro con Bourabia che ha segnato all'ultimo minuto a Venezia. Loro due sono in gruppo, si stanno allenando bene e vedremo cosa succederà".