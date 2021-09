Una sorpresa, per molti ma non per lo Spezia. Che ci ha puntato forte e ora si sfrega le mani. La grande prova di ​Janis Antiste contro la Juventus, condita dal gol del momentaneo 2-1 ha impressionato l'Italia del calcio, non Pecini, uomo mercato dei liguri che ha investito oltre 4 milioni per strapparlo alla concorrenza, e Thiago Motta, che in questo inizio di stagione è stato chiaro:, che non sembra però sentire la pressione.Cresciuto nel mito di Titì Henry, Antiste a un certo punto della sua vita ha dovuto scegliereIl pallone gli piaceva di più, la decisione è stata semplice, a differenza di quella che ha dovuto prendere quest'estate: continuare il percorso di crescita nella sua Tolosa o provare il salto, in un nuovo campionato, in Paese diverso, con tutte le incognite del caso.e l'Italia, quell'Italia che ha solo sfiorato tre anni fa.Nella primavera 2018allora responsabile del mercato del settore giovanile rossonero. Nonostante fosse stato trovato un accordo di massima, la famiglia di Antiste desiderava che il calciatore concludesse la scuola in Francia. Non se ne fece nulla, il Tolosa successivamente cambiò dirigenza, facendolo esordire da giovanissimo in Prima Squadra e chiudendo così la porta a un addio.poi volato in Germania al Bayer Leverkusen. Così è arrivato lo Spezia. Che ora se lo gode.