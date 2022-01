A due giorni dalla sfida con il, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Mi è piaciuto il nostro comportamento in campo, abbiamo giocato una partita seria, con coraggio e ambizione. Nel primo tempo abbiamo cercato di attaccare e chiudere, creando tante azioni. Nella ripresa, com'è normale affrontando il Genoa, ci hanno attaccato e siamo stati bravi a restare insieme, difendendoci e recuperare il pallone ripartendo in contropiede".- "Rimango con l'aver creato tanto, che in Serie A non è mai facile. Il Genoa ha un blocco difensivo che sa gestire i momenti e noi siamo stati capaci di creare tanto. Alla fine contano i gol, ma ci dà entusiasmo e voglia di migliorare: creare tanto è una cosa interessante".- "Dipende da chi e contro chi si può interpretare. Abbiamo fatto bene anche con moduli diversi, per il futuro possiamo cambiare in base a come siamo e chi affrontiamo".- "Siamo una squadra che non ha fatto un inizio stagione normale: il Covid, il problema in preparazione, i tanti cambi e i giocatori arrivati alla fine... C'era bisogno di tempo di conoscersi, ci sono ragazzi che subito si integrano in gruppo e altri che hanno bisogno di più tempo. Possiamo e dobbiamo migliorare ma questa unità è importante, sono molto ottimista. Siamo un gruppo sano, che vuole migliorarsi".- "Pensiamo di partita in partita, pensiamo al Milan al 100%. Sono una squadra che è costruita per vincere lo scudetto e noi dobbiamo continuare a pensare di gara in gara, avremo tempo per preparare la partita con la Samp e quella con la Salernitana".- "Mi aspetto il miglior Milan possibile. Indossare una maglia come quella dei rossoneri, con una rosa ampia e con giocatori di grande qualità, quando hai l'opportunità di giocare fai quello che sai. Sono giocatori di livello e qualità, noi sappiamo di affrontare il miglior Milan".- "Mehdi, come gli altri, si sta allenando molto bene: è un grande professionista, ci aspettiamo faccia la differenza a centrocampo, può recuperare tanti palloni, chiudere gli spazi, difendere l'area e, come ha fatto a Venezia, andare in avanti e finire l'azione. È un giocatore molto completo, aspettiamo sia al 100% e faccia la differenza".- "Come ha detto il nostro presidente, la strada è lunga e insidiosa. Siamo consapevoli che ci saranno momenti complicati e delicati, dobbiamo restare uniti e fare il nostro meglio ogni giorno, per il bene della squadra, del club e delle persone che ci vengono a vedere".- "Questo sport lo facciamo per avere soddisfazioni per noi, un gruppo che se lo merita, ma è innegabile che noi facciamo questo lavoro per i nostri tifosi e per le persone che amano lo Spezia e che ci vengono a sostenere anche nei momenti più complicati, come li abbiamo avuti e come li avremo in futuro. Affrontarli insieme è importante, possono venire in 5mila e speriamo vengano tutti, sostenendo la squadra e che siano orgogliosi dei ragazzi".