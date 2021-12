, allenatore dello, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter, sua ex squadra: “Abbiamo cercato di tenere la partita al massimo possibile e alla fine cercare di fare l'impresa, non siamo riusciti però i ragazzi hanno dato tutto.. Noi abbiamo cercato di renderci pericolosi recuperando la sfera e ripartire, non ci siamo riusciti perché loro ti vanno a pressare con giocatori fisicamente forti. Ci abbiamo provato, potevamo fare un po' di più anche seMi dispiace perché ad oggi con la tecnologia che abbiamo c'è anche l'interpretazione,. Queste situazioni possono cambiare una partita, non voglio entrare in questo campo perché abbiamo giocato contro una grande squadra"."Dobbiamo difenderci bassi ma quando la recuperiamo dobbiamo uscire palla a terra e siamo capaci di farlo. Oggi è stato più difficile per l'avversario che avevamo davanti, ti fanno correre e sul recupero sei poco lucido. Non siamo stati capaci di metterla a terra e creare pericoli, è una cosa che possiamo migliorare"."Sono tante cose insieme, è un ragazzo che ha fatto mezzala, attaccante e terzino sempre al massimo. E' sempre disponibile anche alla fase difensiva".- "Ringrazio i tifosi dell'Inter, non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto per questo club".