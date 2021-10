Thiago Motta, allenatore dello Spezia, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Sampdoria: "Sampdoria in crisi? Siamo tutti in difficoltà, io la vedo come una grande squadra con un grande allenatore. Domani sarà difficilissima e lo sappiamo. Sta a noi cercare di fare le cose che sappiamo fare e che abbiamo provato e che dall’inizio io ripeto. Giocare come squadra, difendersi insieme".



SU BASTONI - "​Saremo i soliti dell’ultima, recuperiamo Bastoni che può essere di grande aiuto in questo momento”.