A pochi minuti da Salernitana-Spezia, l'allenatore bianconero Thiago Motta ha presentato così la gara: "Io allenatore del mese? Sono contento perché i riconoscimenti fanno sempre piacere - ha detto a Sky Sport - La gara di oggi è uno stimolo in più, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri meno, noi non abbiamo un percorso facile ma dobbiamo sfruttare questo momento positivo. Dobbiamo essere consapevoli che poi potrebbero arrivare periodi complicati".