Thiago Motta, allenatore dello Spezia, commenta a Dazn la partita vinta contro il Milan: "Devo dire bravi a tutti i giocatori. Sapevamo che era una partita difficile da giocare, eravamo consapevoli di dover soffrire e ci siamo riusciti molto bene restando compatti e sacrificandoci come squadra sino alla fine. Abbiamo meritato di vincere anche perché abbiamo creato occasioni anche prima del gol del 2-1".



E ancora: "​Sapevamo di affrontare una squadra forte e di qualità, soprattutto nelle proiezioni offensive ma anche che lasciavano qualche spazio dietro attaccando molto sulle fasce con Theo e Florenzi. Abbiamo saputo sfruttare la situazione".



Poi, in conferenza stampa sull'episodio contestato dal Milan: "È successo a tutti di ricevere o di perdere qualcosa, questo è il calcio. La cosa più importante, per ciò che ci riguarda, è essere consapevoli della buona partita fatta contro il Milan: abbiamo giocato fino all'ultimo".