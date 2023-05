Spezia-Torino (sabato 27 maggio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Maldini sta facendo di tutto per essere a disposizione di Semplici. Stesso discorso per Radonjic, da valutare per Juric.



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Shomurodov. All. Semplici



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodruiguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk; Vlasic, Karamoh. All. Juric