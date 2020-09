Lo Spezia ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Spal di Jacopo Sala che è a tutti gli effetti il primo calciatore acquistato dal club ligure nella sua storia in Serie A.



IL COMUNICATO

E' ufficiale: la difesa aquilotta potrà contare su un innesto di esperienza per la prossima stagione. Dopo lo scorso campionato trascorso con la maglia della SPAL, Jacopo Sala ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile ed è il primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia Calcio in Serie A.