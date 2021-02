Brutte notizie in casa Spezia, con due nuovi infortuni in seguito alla gara contro il Sassuolo. Lo rende noto il club tramite una nota ufficiale: "Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il capitano Claudio Terzi, hanno evidenziato una lesione all'adduttore della gamba destra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro il Sassuolo sul terreno del "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.



Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti.



Allo stesso tempo, lo Spezia Calcio comunica che sempre nell'incontro con il Sassuolo, l'attaccante Diego Farias ha riportato una distrazione post-traumatica di basso grado all'adduttore sinistro, che verrà monitorata nei prossimi giorni".