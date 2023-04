Mbala Nzola sta vivendo una stagione fantastica. L'angolano ha collezionato 13 gol e 2 assist in campionato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vincenzo Italiano sta spingendo per avere a sua disposizione l'attaccante, che ha già avuto modo di apprezzare ai tempi in cui allenava lo Spezia. Il tecnico vede il nativo di Buco-Zau come il giusto rinforzo per il reparto offensivo della Fiorentina. Però, deve fronteggiare anche l'interesse della Lazio e del Torino, che intendono fare sul serio per lui. Il suo contratto scade il prossimo anno.