Lo Spezia guarda in casa Padova per rinforzare la rosa della prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le Aquile avrebbero infatti preso informazioni su Aljosa Vasic, trequartista classe 2002 che tanto bene ha fatto quest'anno (8 gol e 4 assist in 37 presenze). Tutto - precisa la rosea - dipenderà però dall'esito dello spareggio per restare in Serie A.