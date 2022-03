Ecco le parole di Daniele Verde, attaccante dello Spezia, a Dazn nel post partita della gara persa contro la Juventus:



“Non ci nascondiamo dietro la classifica anche se un occhio ce lo buttiamo sempre. Abbiamo la forza per affrontare le prossime partite nel miglior modo e raggiungere un obiettivo fondamentale per cui siamo in corsa”.