Spezia-Verona 1-2



Marcatori: 14' s.t. Caprari, 25' s.t. Caprari, 40' s.t. Erlic



Assist: 14' s.t. Simeone, 25' s.t. Lasagna



SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca (dal 26' s.t. Antiste); Agudelo, Strelec (dal 6' s.t. Verde). All. Thiago Motta



HELLAS VERONA (3-4-1-2): Pandur; Tameze (dal 37' s.t. Depaoli), Günter, Ceccherini; Casale, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna (dal 26' s.t. Barak), Caprari; Simeone (dal 26' s.t. Kalinic). All. Tudor



Arbitro: Mariani



Ammoniti: 29' p.t. Veloso (V), 45' p.t. Casale (V), 30' s.t. Verde (S), 34' s.t. Agudelo (S), 42' s.t. T. Motta (all. S)



Espulsi: 42' s.t. Agudelo (S), 49' s.t. (T. Motta all. S)