che decreterà il nome dell'ultima retrocessa dopo Cremonese e Sampdoria. Un'occasione da non fallire per entrambe, che hanno chiuso a pari punti in campionato e che nei due precedenti stagionali hanno visto il successo degli scaligeri al "Bentegodi" nel girone d'andata e il pari senza nella sfida di ritorno al "Picco".Lodi Semplici, reduce dalla sconfitta di Roma nell'ultima di campionato e capace di conquistare appena 3 vittorie nel 2023 (contro Torino, Inter e Milan),Il tecnico toscano opta per una difesa a 5 davanti a Dragowski, con la coppia offensiva composta da Nzola e Shomurodov.Nell'Hellas out Lasagna, Duda ed Henry, con la coppia Zaffaroni-Bocchetti orientata a riproporre un, mentre Faraoni (a segno a San Siro contro il Milan all'ultima) e Depaoli agiranno sugli esterni.Il fischio di inizio, che sarà dato dall'arbitro Orsato, è previsto alle 20.45.SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Shomurodov.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Sulemana, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.