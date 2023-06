Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Spezia-Verona, spareggio salvezza di Serie A:



Arbitro: Daniele Orsato della Sezione di Schio

Assistenti: Filippo Meli e Valerio Colarossi.

Quarto uomo: Davide Massa

Var: Massimiliano Irrati.

Avar: Marco Piccinini.



28' -Segna Ngonge, controlli per un tocco di mano sospetto di Sulemana nell'azione, ma non vengono rilevate irregolarità.



15' - Hien in ritardissimo su Nzola, giallo. Era diffidato, in caso di salvezza salterà la prima del prossimo campionato.



11' - Lazovic va giù in area sulla pressione di Wisniewski, proteste che rimangono inascoltate.