Con l'infortunio di Dragowski ora sarà l'occasione di Jeroen Zoet per provare a guadagnarsi la fiducia di mister Gotti. Il portiere olandese dello Spezia ha parlato in un'intervista a Eindhovens Daglab, accennando ad un suo possibile ritorno al PSV Eindhoven a fine carriera. Il portiere ha infatti dichiarato: "Penso che il PSV possa essere la mia ultima squadra, ma prima voglio dimostrare di poter dare ancora il meglio di me". Proseguendo, ha poi aggiunto: "Indossare la maglia del PSV è sempre nella mia mente, ma adesso voglio pensare allo Spezia".