Un’ora o poco più. Questa è la tenuta dello Spezia. Sassuolo e Milan lo hanno certificato: anche a San Siro la truppa di Italiano riesce a stare in partita fin tanto che il fiato e la testa reggono. Non potrebbe essere altrimenti visto che i bianchi di fatto non hanno svolto la preparazione pre-campionato., che affollano soprattutto il centrocampo e consequenziale cessione di chi con la serie A ha pochi margini di farcela.. Ma senza fare ulteriori investimenti su scommesse: specialmente in attacco serve gente esperta che possa dare del tu al pallone. Gente che altresì abbia gli attributi ed abbracci la causa e per far ciò bisogna mettere mano al portafogli. Non sappiamo quanto margine abbia il nuovo Direttore Tecnico dei liguri ma sappiamo quanto il patron Volpi non voglia fare la figura della meteora nella massima serie.che appunto ad oggi mostra alcuni limiti tecnici e fisici evidenti soprattutto dalla cintola in su.