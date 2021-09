Chiuso il mercato. Resta dunque per molti un’autentica scommessa essendo un gruppo costruito anche con perfetti sconosciuti e dunque tutto da scoprire.La commissione provinciale di vigilanza infatti esprimerà il proprio verdetto sui lavori (demolizione e ricostruzione) effettuati alla Curva Piscina. C’è una cauto e ponderato ottimismo dopo il sopralluogo di venerdì scorso delle autorità locali e della Lega di serie A. Entro domani dunque dovranno infatti essere curati gli ultimi dettagli, propedeutici alla concessione dell'agibilità. Un settore per tifosi ospiti e locali da oltre tremila posti costruito in soli due mesi.– Riccardo Pecini mai avrebbe immaginato di affrontare un’estate rovente come quella che si è appena conclusa,e nella speranza poi di poter raccogliere i frutti chissà quando.Quando accettò di vestire i panni del capo dell’area tecnica aquilotta sulla panchina c’era ancora Vincenzo Italiano. Poi il tecnico siciliano ha sparigliato in malo modo le carte e la decisione Fifa ha fatto il resto. E’ successo praticamente di tutto partendo da un’idea di prendere 15 giocatori per dirottare poi su 25 () imponendo altresì di provare a costruire una squadra competitiva per questa stagione ed avendo la necessità di cristallizzarla per la prossima.– Fino a pochi mesi fa c’era un modulo preciso, un dogma oseremmo dire, nato con Pasquale Marino e portato avanti da Italiano. Un marchio di fabbrica delle ultime tre stagioni quel 4-3-3.togliendo la squadra dalle secche della prevedibilità dello schieramento in campo. Dettami semplici a dirsi ma che poi dovranno essere recepiti in fretta, visto che siamo già alla terza di campionato, soprattutto all’interno della medesima gara, mutuando a grandi linee un po’ quello che avviene nel basket. Il rischio potrebbe essere quello di mandare in confusione se stesso oltre che i propri ragazzi: ma nel gruppo c’è grande voglia di sorprendere e far bene e questo potrebbe veramente fare la differenza.sia nel mercato che nello stadio, ripagando l’affetto dei tifosi. Non indifferente l’esborso per una squadra che punta alla salvezza: una ventina i milioni per i soli cartellini a cui vanno aggiunti gli altrettanti e forse più di ingaggio ed i 15 per il rifacimento del Picco. Investimenti importanti che nelle intenzioni dovrebbero garantire nel breve periodo la permanenza in serie A mentre nel medio-lungo termine dovrebbero portare ad ottenere plusvalenze con la rivendita dei pezzi pregiati.