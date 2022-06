A giorni partirà la nuova avventura in A dello Spezia: per la terza stagione consecutiva. Ed ogni anno un nome nuovo in panca alla guida del timone, infatti nelle tre stagioni in A e si sono avvicendati altrettanti allenatori: se non è un record poco ci manca. Il mercato delle Aquile, riaperto dal Tas di Losanna, stenta a decollare, ma se di tempo ce n’è, quel che potrebbe preoccupare è che si sta smembrando l’anima dello spogliatoio. Erlic prima e a ruota Maggiore, non è escluso poi Nikolau, insomma una parte importante dello zoccolo che ha permesso a Motta di non essere disarcionato non esiste più, o almeno viene ridimensionata nella forza propulsiva e temperamentale. Questo è l’aspetto che se fossimo in Gotti ci allarmerebbe di più. Un animus pugnandi da ricercare e nel caso ricreare in una stagione dove ci sarà da partire a razzo, poi due mesi di stop, e di nuovo a razzo. Perché chi si fermerà sarà perduto, questo è chiaro. E Gotti non avrà molto tempo per conoscere e farsi conoscere, al netto poi di chi arriverà a vestire la casacca bianca, con o senza pedigree.





Lo Spezia quindi partirà anche quest’anno ad handicap, una sorta di abbonamento che finora ha saputo con impegno e quel pizzico di buona sorte saper by-passare. In un gruppo da semi-rifondare quello che chiediamo a Pecini è di non affidarsi unicamente a giocatori di ‘prospettiva’ . Ci soccorre in tal senso il Maestro Battiato con la sua ‘Prospettiva Nevskij’, il Corso della Neva a San Pietroburgo, una grande arteria della città russa. Ed infatti nonostante lungo la Prospettiva Nevskij si possano incontrare personaggi di spicco della cultura russa come Nijinsky (ballerino), Stravinsky (musicista) e Ejzenstein (regista), le trasformazioni sociali e politiche in atto sono di una portata così epocale ed ombrosa, da non lasciar intravedere l’alba (ovvero l’inizio di un nuovo corso) nemmeno grazie a uno sforzo immaginativo.

Certo non è facile con i limiti del budget imposto dalla proprietà americana, ma proprio quello è il suo compito per il quale deve portare risultati concreti. I prossimi giorni saranno cruciali.