A livello di prestazione i bianchi a Milano hanno fatto la loro partita tenuti in piedi da Provedel e dagli errori sotto porta dei rossoneri, senza rubare nulla soprattutto dopo l’ingresso di Agudelo che ha mandato in tilt i rossoneri con lo Spezia che ha preso campo e con quel coraggio di chi non si limita ad erigere un muro cercando di mettere a frutto quelle che sono le proprie prerogative.A lungo in discussione, dentro e fuori dal club, da quando è stato messo sulla graticola, Motta ne ha messe in fila ben tre fuori casa: Napoli, Genoa e Milan, un record in A per il club. Questo Spezia che non ha le luci della ribalta delle big e che finora ha affrontato un oceano in piena tempesta a bordo di una zattera, negli ultimi tempi sembra aver trovato il giusto passo al di la dei risultati conseguiti. E questo proprio quando domenica al Picco l’uomo di São Bernardo do Campo si troverà di fronte proprio colui che avrebbe dovuto subentrargli. Uno strano incrocio del destino.Ora bisogna sfruttare questo vento favorevole di prestazioni e risultati che va indirizzato, senza essere però ribaltati in aria come un fuscello e ripiombare nel mare in tempesta. Finora quasi tutti gli scontri diretti con le altre pericolanti hanno sorriso allo Spezia: c’è necessità di proseguire su questa direzione anche nelle prossime due sfide contro Sampdoria e Salernitana. La strada è tracciata ma non è sgombra del tutto, anzi.L’unico occhio di falco fuori dal coro è quello di Angelo Di Livio. Il ‘soldatino’ nel salotto serale di Rai2 propone la sua verità e vuole rivedere quello che succede tra Rebic e Bastoni sull’episodio cardine che una ‘giustizia sommaria’ vorrebbe giubilare a senso unico. C’è qualcosa infatti che non gli torna. Nell’era in cui le immagini vengono sezionate fino all’inverosimile nessuno si accorge, o fa finta di non accorgersene, che il fallo c’è eccome, ma è a parti invertite. Già perché è Bastoni che anticipa Rebic che a sua volta va a calciare sul piede della mezz’ala spezzina. Le immagini che passano sulla moviola Rai sono eloquenti, esattamente come quando Leao anticipa Provedel nell’episodio del rigore.