Udinese come il Genoa. Gotti come Ballardini. Nulla di nuovo sotto il sole del Picco, difesa e centrocampo adibiti a soffocare linee di passaggio ed attacco pronto a ripartire per far male. Così è stato: tre punti e tanti saluti. Tutto facile dunque contro uno Spezia che nonostante il ko interno resta sempre poco oltre la linea di galleggiamento, ma altresì restano solo quattro le squadre che stanno sotto i bianchi, non più 6 o 7; uno Spezia che inoltre sta forse perdendo qualche piccola certezza che si era creato in questi suoi primi 4 mesi nella massima serie.

Le assenze non aiutano, ma soprattutto la poca qualità di taluni elementi sommata anche alla poca lucidità di altri chiudono il cerchio. Italiano sembra essere rimasto col cerino in mano, dato che il mercato delle Aquile è più fermo di un palo della luce, ed obiettivamente finora il tecnico ha fatto molto sebbene anch’egli sia mancato di lucidità nella gestione di alcuni frangenti in talune partite dove con un po’ più di scaltrezza avrebbe potuto racimolare uno-due punti in più che, nell’economia di una stagione, potrebbero risultare utilissimi. Ma ci sta.



Il mercato, come detto, è fermo ed immobile nonostante la chiusura sia tra poche ore. Finora molte musate per il Direttore Tecnico Meluso, in affanno per provare a dare ad Italiano il minimo indispensabile per stare a galla con la squadra, sebbene ad onor del vero l’ex DT del Lecce resta frenato anche dal club che, a sua volta, è in odor di cambiar proprietà. Insomma se il futuro prossimo appare comunque roseo in termini di stabilità societaria, quello immediato è invece più fosco. I tifosi attendono alla finestra sperando che questo giro di giostra in serie A sia meno effimero del previsto.