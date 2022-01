Il ‘corto muso’ di Thiago sta facendo la differenza. Certo, aiutato anche da quel pizzico di fortuna che non guasta (Napoli e Milan) e parimenti negata in altre situazioni (vedasi le gare del girone di andata contro Cagliari, Udinese e Genoa),Le tre vittorie consecutive, mai successo prima d’ora in serie A per le Aquile, ed i tredici punti di queste ultime 6 gare (una media quasi da scudetto) sono figlie proprio di questo nuovo atteggiamento, fuori e dentro il rettangolo verde, da parte di tutti.Le forche caudine da superare sono innumerevoli così come le trappole disseminate praticamente ovunque. Solo pensare di aver già fatto chissà che cosa è l’anticamera di ritrovarsi a fine stagione on un pugno di mosche in mano. IQuindici le gare al traguardo con una quota salvezza che probabilmente dovrebbe attestarsi sui 37-38 punti rispetto ai canonici 40-41-42, questo in virtù del fatto che attualmente il gruppo di squadre interessate è ampio con molti scontri diretti ancora da giocarsi e cGuardando sempre i numeri dopo ben 23 turni di campionato lo Spezia è in vetta a due speciali classifiche, quelle dei rigori. Infatti con otto rigori contro di cui 6 segnati lo Spezia è la squadra più ‘bersagliata’ dal dischetto, a cui va aggiunta l’altra statistica che la vede con 0 (zero) rigori a favore. Dunque chi avrà mai preso l’eredità di Matteo Ricci, rigorista delle ultime due stagioni? In riva al Golfo se lo chiedono ironicamente in tanti, ma probabilmente non Thiago Motta visto che fino ad ora è andato avanti senza. Così come senza un regista di ruolo: già perché Kiwior è un centrale difensivo inventato all’occorrenza. Per non parlare del 'mercato' bloccato. Avete visto mai?