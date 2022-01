Si naviga a vista. Questo oramai è acclarato da settimane e sicuramente da più di un mese. Appesi, tutti quanti, da Pecini in giù, ai risultati, comunque per ora salvifici, e alle prestazioni, queste a onor del vero per lo più mediocri e in taluni casi imbarazzanti, col Lecce in Coppa Italia in primis. Che fosse una stagione difficile era logico attenderselo, e lo è, ma così logorante emotivamente no. Questo no.Dal jolly di Sala contro il Torino di due mesi fa lo Spezia si è attorcigliato su se stesso smarrendo quel poco di fiducia che deteneva, anche per uno spogliatoio che ha vissuto sicuramente momenti migliori. Una fiducia, molto scarsa, quella che lo stesso Motta sa di avere attorno a sé da parte di Pecini e di buona parte della tifoseria, ma ad oggi tenuto a galla oltre che da un triennale corposo, dalla rete di Sala, dagli autogol di Empoli e Napoli e dal no di Giampaolo.Vie d’uscita al momento è difficile indicarne, tanto più alla vigilia di un match importante e delicato come quello di dopodomani al Ferraris dove tutto può succedere. Certo è che un’eventuale capitombolo sul Bisagno e soprattutto in quale modalità arrivasse, potrebbe riaprire uno scenario di cambio di guida tecnica. Ma chi accetterebbe di sedersi su una panchina come quella spezzina in mancanza di poter operare sul mercato? Difficile pensare che qualcuno si voglia bruciare quel poco di pedegree in queste condizioni.Di sicuro Motta deve mettere da parte personalismi e guardare in faccia alla realtà. Perché non è più tempo di sperimentare, eloquente il fallimento tattico di Kiwior nella zona nevralgica del campo (a quel punto, vista l’indisponibilità di uno specialista del ruolo come Leo Sena, meglio anche il ragazzo Sher), ma di dare un’impronta ed una fisionomia concreta e certa alla squadra che non può essere unicamente quella del lancio lungo e sperare in qualche cosa.