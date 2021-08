Col mugugno, tipico brontolio sordo e prolungato dell’ Homo ligure e spezzino in particolare, che si levava sempre più da giorni, ieri il capo dell’area tecnica spezzinaIn effetti ad una settimana esatta dal via ufficiale della stagione (coppa Italia) lo Spezia ad oggi è un cantiere aperto e per il neo tecnico delle Aquile è indubbio che sarà un esordio complicato.Prima la telenovela-farsa dell’ex allenatore, poi la Fifa, il Covid che ha neutralizzato il doppio ritiro in Trentino e in Alto Adige, quindi anche alcuni ripensamenti dell’Atalanta riguardo una serie di movimenti verso il Golfo dei Poeti, ed altri interessamenti di mercatodove squadra e società arrivarono trafelati allo storico primo appuntamento con la serie A. Col passaggio di proprietà poi tutto sembrava in discesa per una stagione di grandi prospettive. La tranquillità e normalità delle cose non sono evidentemente fatte per queste latitudini.Motta ad oggi è l’unico allenatore di serie A che deve ancora di fatto conoscere gli elementi di cui ha a disposizione perché su un rettangolo verde, 11 contro 11, non li ha ancora visti scendere. Incredibile ma vero.Ecco dunque che bisogna stringere ed i prossimi giorni saranno cruciali per fornire a Motta una bozza di squadra in attesa che Pecini negli ultimissimi giorni di mercato prenda anche quei tre giocatori di esperienza, uno per zona nevralgica del campo, che ancora mancano. E poi tutti insieme al Picco per