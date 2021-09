Se lo spezzino più famoso e pagato del campionato (Zaniolo) annaspa infatti con la sua Roma nella ‘fatal Verona’,prima capitan Maggiore che sforna l’assist per Bastoni nel gol del vantaggio dei bianchi quindi ecco l’ex Ceccaroni artefice del gol del momentaneo pareggio dei veneti.innanzitutto perché fanno classifica in quanto ottenuti contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza e poi fanno soprattutto morale in vista delle gare fuori portata contro Juventus e Milan che scenderanno entrambe in Liguria nel breve giro di tre giorni.E che non è ancora finita. L’infortunio occorso ad Erlic è l’ultima, speriamo, scossa di assestamento che col suo sciame da giugno ha di fatto fatto crollare molto.: tenendo la barra dritta siamo certi che questo gruppo come una rompighiaccio saprà aprirsi la propria strada. Non sappiamo se quella col Venezia sia stata la partenza vera della stagione ma ci va molto vicino a diventarlo.. L’anno scorso (a Cesena) la squadra allenata da Andrea Pirlo riuscì vincendo a togliere lo zero dalla casella dello storico nelle vittorie contro i liguri, mentre ora è attesa da cancellare lo zero di vittorie che ancora alberga nel tabellino della squadra di Massimiliano Allegri. Se lo Spezia subisce gol da 20 gare consecutive la Juve non è da meno visto che incassa reti da 19 partite di seguito. Occhio ai primi 20-25 minuti: se lo Spezia infatti ha segnato tre dei quattro gol addirittura entro il primo quarto d’ora di partita la Juventus ha segnato tutti i propri gol all'interno dei primi 25’. Si preannuncia un inizio gara coi fuochi d’artificio.