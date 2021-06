Leonardo Spinazzola è tra i migliori giocatori di Euro 2020 per rendimento. Le sue prestazioni, che rendono felici la Roma e José Mourinho, faranno aumentare i rimpianti di Juventus e Inter: i bianconeri non hanno creduto in lui e dopo un anno in prima squadra lo inserirono in uno scambio con Luca Pellegrini, i nerazzurri lo "rimandarono" nella Capitale nel gennaio 2020, mentre era in corso una trattativa che coinvolgeva anche Matteo Politano.