Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, ex Atalanta e Juventus, parla a Sky Sport, ripartendo dalla ripresa della Serie A: “Non vediamo l’ora di tornare ad allenarci, di rivederci, di parlare da persona a persona perché farlo solo in videochiamata dopo un po’ diventa stressante e non ci divertiamo come dal vivo. Vediamo cosa decide il Governo, poi la Roma prenderà tutte le precauzioni e metterà in sicurezza Trigoria”.



SULLA ROMA - “Da qui sono passati davvero tantissimi campioni. Da piccolo guardavo Batistuta, fenomeni come Totti e Cassano: guardavi la Roma solo per loro, facevano divertire. Questa è sempre stata una squadra che mi ha trasmesso allegria nel vederla giocare e adesso che ne faccio parte so cosa è la Roma. Tifosi calorosi, città che vice solo di calcio, solo per la Roma e te lo fa sentire allo stadio”



SULLA JUVE - “Sono veramente fenomeni, sotto l’aspetto fisico e tecnico ma soprattutto mentalmente. Ho imparato tanto in quell’anno. La prima presenza in Champions resterà indimenticabile per me, spero di giocarne altre gare in questa competizione con la Roma. È il nostro obiettivo, sarà dura ma è il nostro obiettivo”.



SU BERGAMO - “È veramente dura vedere Bergamo, così come le altre città del nord, colpita in maniera così aggressiva da questo virus”