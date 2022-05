Leonardo Spinazzola, al rientro dopo 211 giorni dall'infortunio agli Europei, è intervenuto ai microfoni di Dazn, durante Supertele: "I 10 mesi di stop? Al rientro in campo non ci ho pensato, ma non vedevo l'ora. Anche se solo per pochi minuti è importante".



IL RITORNO IN CAMPO - "Un secondo prima di entrare, il pensiero è stato che finalmente il momento era arrivato, sono felice. La felicità più grande è stata tornare in gruppo, con la squadra. Tirana? Una motivazione in più, anche solo sognare di poter giocare quella partita e di poter dare un contributo alla squadra è bellissimo".