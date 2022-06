Non è un mistero che Spinazzola, prima dell’infortunio del 2 luglio durante Italia-Belgio, fosse entrato nei radar di due top club europei come Real Madrid a Paris Saint-Germain. Poi il crack e un’offerta strozzata sul nascere. Adesso spagnoli e francesi sono tornati sullo stato di cose, sulla situazione attuale di Leo e sul suo rapporto con la Roma. Mourinho in tal senso è stato chiaro: Spinazzola è uno dei punti fermi della Roma. L’allenatore portoghese lo ha aspettato con ansia per un anno intero convinto che fosse il primo rinforzo prima per gennaio, poi per il finale di stagione. E ora che lo ha ritrovato, non ha intenzione di perderlo nuovamente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.