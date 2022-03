Dovrebbe essere giovedì 31 marzo il giorno tanto atteso della visita di Leonardo Spinazzola a Turku con lo specialista che lo ha operato, il professor Lempainen. Grande attesa per l'ok definitivo alla rirpresa delle attività da parte del laterale della Roma, che aveva già rimandato il rientro per un piccolo problema personale. E ora l'ex Juve vuole mettersi tutto alle spalle. Mourinho aveva addirittura pensato di portarlo in panchina contro la Sampdoria, per dare al giocatore una scossa psicologica. Se ci sarà o meno, però, ancora non è dato sapersi, è possibile che per rivederlo in gruppo ci sia da aspettare ancora una settimana come riporta la Gazzetta dello Sport.