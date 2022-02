Forse è la svolta. Forse. Sicuramente è un passaggio importante, che interessa alla Roma e anche alla Nazionale. Venerdì Leonardo Spinazzola riceverà la sospirata visita del chirurgo che lo ha operato a luglio, il finlandese Lasse Lempainen, che è atteso a Trigoria per due giorni di test fisici e strumentali. La speranza, naturalmente, è che già domenica Spinazzola possa ottenere il via libera per ricominciare gli allenamenti e avvicinarsi dunque al ritorno in campo fissato per marzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.