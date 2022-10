"Quest'estate ho detto a Max, quando l'ho visto a Montecarlo, che con questa squadra avrebbe fatto fatica a qualificarsi in Champions. Purtroppo la Juventus non è più quella di un tempo, i giocatori non sono all'altezza. Non è colpa sua, lui è un vincente e sta facendo il meglio che può". Pensieri e parole di Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno e grande amico dell'attuale tecnico bianconero, che in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com analizza l'eliminazione della Juventus e non solo:



Se la sua squadra avesse raccolto gli stessi risultati della Juventus, continuerebbe con Allegri?

"Certo che sì, è stata la mossa migliore che potesse prendere Agnelli in questo momento. Lui è alla pari dei più grandi, non è che in giro ci sia di meglio. Se vuoi allenatori come Zidane, li devi pagare e anche pesantemente. La Juve, in questo momento, deve pensare anche ai bilanci, non è in una situazione economica molto semplice. Si rischia di ripetere la stagione di Maifredi, ma confido in Max. Lui parte sempre lento e poi arriva, lo farà anche questa volta".