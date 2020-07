Dopo il fallimento della trattativa con l'imprenditore olandese Majd Yousif, per il Livorno è spuntata un'altra offerta dall'estero. Dietro all'ex difensore argentino Cristian Traverso non ci sarebbe più il connazionale Sebastian Reggiardo, ma un imprenditore svizzero. Il presidente del club toscano, Aldo Spinelli conferma: "Siamo in piena trattativa, a breve ci saranno novità. Lo svizzero rappresentato dagli argentini è quello più avanti di tutti. Ci aveva già chiamato per Murilo, ma ora punta alla società. C’è già un contratto precompilato che mi faranno avere oggi, gli avvocati si stanno parlando e la prossima settimana dovremmo chiudere". Le piste alternative portano a un fondo americano e a un imprenditore italiano.