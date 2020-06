Un autentico scossone sta andando in scena in questi istanti a Livorno. La formazione del patron Spinelli, infatti, sarà decimata in questo finale di stagione già ampiamente compromessa nella corsa salvezza che vede gli amaranto in ultima posizione e a -12 dalle posizioni playout.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti tutti i giocatori in scadenza di contratto o in prestito da altre realtà lasceranno oggi il club toscano dato che nessun accordo è stato trovato per il prolungamento dei rispettivi accordi. Antonio Filippini si troverà quindi già dalla prossima gara in una situazione di forte difficoltà dato che dovrà sicuramente fare a meno di giocatori come Zima, Silvestre, Rocca, Brignola, Stojan, Viviani e Rizzo. Verosimilmente saranno i ragazzi del settore giovanile a colmare i vuoti in questo finale di annata.