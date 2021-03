, il che fa tornare in auge il tema dello spionaggio internazionale. Un ufficiale della Marina italiana è stato infatti arrestato dai carabinieri del Ros, dopo essere stato sorpreso nel vendere documenti top secret ad un ufficiale dell’ambasciata russa in cambio di una somma di denaro. I documenti in questione riguarderebbero il sistema delle telecomunicazioni militari, cioè informazioni che potrebbero minare la sicurezza dello Stato e non solo.tra i due. I colpevoli sono stati sorpresi in flagranza di reato dopo la, pari a circa cinquemila euro. Il capitano della Marina è stato prontamente arrestato, mentre la posizione del russo resta in bilico a causa del suo status diplomatico. Oltre a documenti di natura militare, c’era anche un dossier Nato, il quale se finito in mani sbagliate, avrebbe potuto recare danni ad un numero considerevole di Paesi.. Nei confronti del capitano di Fregata detenuto, piovono una serie di accuse: dal procacciamento di notizie concernenti alla sicurezza dello Stato allo, alla diffusione di materiale non divulgabile. Diversa invece la posizione del funzionario russo, finita direttamente sul banco della Farnesina. Per approfondire la questione, il segretario generale del ministero degli Affari Esteri, Elisabetta Belloni, haSergei Razov. Nel corso del colloquio – si legge in una nota della sede diplomatica russa – la parte italiana ha sancito: “È. In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’ambasciatore russo in Italia, abbiamo trasmesso a quest’ultimo la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti. Ringrazio la nostra intelligence e tutti gli apparati dello Stato che ogni giorno lavorano per la sicurezza del nostro Paese”. Vedremo se questa triste vicenda andrà ad incrinare i rapporti futuri tra Italia e Russia.