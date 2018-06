Consegnati ieri sera a Riccione gli Sport Digital Marketing Awards, nell’ambito della serata di Gala del Festival. Sono stati assegnati alla Juventus FC per la campagna #tendermario #mrnogood - a ricevere il premio Federico Palomba, Head of Marketing and Digital della società torinese - ed alla Football Association inglese per la campagna “For the Nation, By The Nation”, il video delle convocazioni al Mondiale fatte direttamente da un movimentato, allegro e multietnico gruppo di adolescenti alle prese con le loro attività quotidiane. Ha ritirato il premio Greg Newcombe, Social Media producer della Federcalcio inglese.



Il premio speciale “Fair Play” è andato all’allenatore Enzo Maiuri, per una vicenda di fine marzo scorso di un gol restituito agli avversari – campionato di calcio serie D - ed i tifosi e dirigenti che si scagliano contro questa leale e coraggiosa decisione. Maiuri si dimette, ma i social fanno il loro ruolo, la storia si diffonde e diventa virale ed il mister viene contattato prima da Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, oggi vicesegretario Fifa e poi dal presidente stesso Gianni Infantino. La storia finisce sulle prime pagine di tutti i giornali e non solo sportivi e Miuri riceve attestati di solidarietà e stima da ogni parte del mondo.



Infine il “Legend Awards” è stato consegnato nelle mani di Marta Pagnini, storica capitana delle Farfalle Azzurre fino al 2016. Amatissime, vincenti, orgoglio di un'Italia che con loro si è riempita e si riempie di medaglie. La ginnastica ritmica è tra gli sport che grazie alla comunicazione digitale sono andate nel mondo, tra la gente.