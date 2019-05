Torna a Riccione l’evento di formazione top in Italia per specializzarsi in Marketing Digitale per lo Sport.Ecco i nomi delle Star protagoniste della nuova edizione dello Sport Digital Marketing Festival che si terrà il 12 giugno 2019 a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi:, NBA Champion,, direttore artistico di Radio Deejay e ideatore della Deejay Ten,, leggenda del volley italiano egiornalista Mediaset, conduttore di Tiki Taka!,, super coach del basket italiano,, campione di Tuffi High Diving,, cestista del New Basket Brindisi,, campionessa italiana di karate e influencer e, direttore SKY Tg24 e direttore editoriale SKY Sport Digital.Un format eccezionale di una singola giornata per incontrare e interagire con grandi nomi dello sport, del giornalismo e del web marketing: in questa "” ci saranno anche i migliori professionisti italiani del web,” disegnato appositamente per atleti e società sportive.Terranno lezioni sulle strategie digitali per aumentare l'engagement, implementare le community, coinvolgere fan e gruppi, migliorare lo storytelling. Sarà un’esperienza formativa ineguagliabile “business oriented”: metodi, strategie, tattiche e strumenti per dare agli atleti e a chi lavora nello Sport-system solide basi per progettare, costruire e promuovere la propria immagine sul web, diventare un brand o influencer di rilievo e delineare, senza fare errori, il proprio business model vincente.“Siamo super felici di portare a Riccione questa nuova Star Edition 2019, sicuri di aver costruito un Festival che sarà indimenticabile! – afferma Arianna Ioli, Content manager e coordinatrice del Festival – Questi Speaker sono straordinari; lo Sport Business è un settore che cresce in modo vertiginoso e in cui si stanno aprendo moltissime opportunità di lavoro. La trasformazione digitale sta cambiando gli assetti anche di questo settore in modo irreversibile: i player tradizionali si uniscono e mescolano con piattaforme rivoluzionarie che portano alla ribalta nuovi sport e cambiano completamente il modo di vedere l’atleta e di coinvolgere il tifoso!E quando c’è una rivoluzione in atto, è importante fermarsi, incontrare chi già la cavalca, imparare a gestire le crisi che i cambiamenti portano con sé e diventarne, in questo modo, protagonisti.Al Palariccione si potrà vivere un evento straordinario con tanti personaggi, ma mantenendo la dimensione ravvicinata di incontro e racconto del Festival, in cui noi crediamo e che tanto è piaciuta al nostro pubblico lo scorso anno!”.Il Festival sarà presentato da Rudy Bandiera - digital coach, TedX speaker e autore di best seller "social"- che porterà sul palco dell’evento professionalità, intensità e ironia.Main partner dell’evento il Master Social Media e Digital Marketing di Europa Innovation Business School.o Sport Digital Marketing Festival è rivolto ad atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing; a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli - e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali; agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore wellness.