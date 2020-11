Parteciperanno a questa riflessione che vuole contaminare il mondo dello sport con l’innovazione e l’innovazione con il mondo dello sport: Veronica Diquattro (Chief Customer & Innovation Officer at DAZN), Barbara Cominelli (COO, Marketing and Operations Director at Microsoft Italy), Paolo Bouquet (Presidente UniSport Italia), Carlo Alberto Carnevale Maffè (Bocconi), Alberto Luna (Executive Partner, Talent Garden), Josè d’Alessandro (LUISS Business School), Maria Luisa Fernandez Esteban (Vice Capo Unità Sport, Commissione Europea), Rossana Ciuffetti (Direttore della Scuola dello Sport), Federico Eichberg (Dirigente di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico/MISE), Marco Bicocchi Pichi, Fabio Lalli (IQUII) ed altri/e grandi relatori/relatrici. Per maggiori informazioni, consultare il programma e completare la registrazione, si rimanda a questoRossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport, ha commentato: “Siamo lieti ed onorati di dare inizio a questa partnership con Trentino Sviluppo, agenzia di sviluppo territoriale della Provincia Autonoma di Trento, per guardare assieme all’eccellenza, al futuro dello sport ed all’innovazione. Trentino Sviluppo ha dimostrato negli anni di saper esplorare la frontiera dell’innovazione anche nello sport. Si vedano in particolare le esperienze dello Sport Tech District a Il Festival dello Sport, la partecipazione a conferenze e tavoli di lavoro internazionali e le iniziative sullo sport, messe in campo di concerto con la Provincia Autonoma di Trento”.“Il seminario su ‘Sport e Innovazione’ che si svolgerà il 17 Novembre – ha continuato Rossana Ciuffetti – è rivolto a tutti gli stakeholder dell’ecosistema italiano dello sport. La versione digitale/online ci permette di sperimentare ed avremo grandi ospiti che arricchiranno un dibattito sullo sport del futuro. Abbiamo iniziato una riflessione strategica sul futuro e invitiamo tutti a partecipare attivamente a questo inizio”.Francesco Anesi, coordinatore scientifico del webinar e Ambassador di GSIC/Global Sport Innovation Centre powered by Microsoft, ha concluso: “La pandemia sta avendo conseguenze sistemiche sulla nostra società, sullo sport e sul mondo dell’innovazione. Satya Nardella, CEO di Microsoft, ha detto che abbiamo sperimentato l’impatto di 2 anni di trasformazione digitale in 2 mesi. Davide Dattoli, Co-Fondatore di Talent Garden, è stato ancora più radicale, ha applicato la stessa logica all’Italia ed ha affermato che ‘Per 10 anni abbiamo parlato di digitale, di educazione online, ecommerce e smart working: niente di fatto. Poi, nel giro di 10 giorni, con il lockdown abbiamo capito che tutto questo era necessario e ne è nata forse la più grande operazione di digitalizzazione che si ricordi nel nostro Paese’. Tutto questo ha un impatto sociale e sul mondo dello sport, per questo abbiamo pensato ad un seminario che guardi al futuro, testimoni questa evoluzione e spieghi le implicazioni per gli stakeholder. Ringrazio la Scuola dello Sport e Trentino Sviluppo per aver avuto il coraggio di ‘fare squadra’. Perché questa partita la vinciamo solo se sapremo fare squadra”.