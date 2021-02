2 milioni di follower su instagram, collaborazioni internazionali, sfilate e shooting in tutto il mondo. Cindy Prado è uno dei volti (e dei fisici) più in vista del mondo della moda. Classe 1992 ha origini spagnole e cubane, ma è nata in America e ha base operativa a Miami. Fin da giovanissima è stata volto di Telemundo, è finita su riviste come FHM (celebre per rendere famose le modelle più hot del momento) ed è stata nominata da Maxim come "hometown Hottie".



Le sue foto non passano inosservate, merito di un corpo perfetto che però non è mai lasciato al caso. Pratica tantissimo sport, adora il tennis e va 5 volte a settimana in palestra. Tanta fatica, ma ben ripagata come mostrano gli scatti che vi riproponiamo nella nostra gallery.