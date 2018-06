Probabilmente, il riscatto non sarebbe comunque andato in porto. Ma alla base dell'addio di Marco Sportiello alla Fiorentina non ci sono tanto - o almeno, solamente - i dubbi legati alle prestazioni e all'affidabilità, bensì gli screzi tra la società viola e l'Atalanta. Tutta colpa di Gianluca Mancini, giocatore 'scartato' dai gigliati - che lo hanno cresciuto nel proprio settore giovanile - che si sta affermando in maglia orobica. In particolar modo, il comparto tecnico toscano avrebbe ricevuto ordine dalle alte cariche societarie di non intavolare una trattativa con i nerazzurri a causa del loro comportamento nel trasferimento del classe '96 dal Perugia - squadra che aveva acquistato, dopo il prestito, il difensore dalla Fiorentina - a Bergamo, aggirando la percentuale sulla futura rivendita che ha portato la controversia a deferimenti.



MOTIVAZIONE - " Per aver indicato un valore fittizio e di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore del giocatore stesso - si legge nel documento ufficiale - per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico ad altra società (la Fiorentina, ndr) con la quale il Perugia in sede di acquisizione del medesimo giocatore aveva stipulato un accordo, in data 1.08.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale società in caso di futura cessione del calciatore ad una società calcistica terza, in misura pari al 50% dell'importo del prezzo di rivendita". Dunque, l'affare Sportiello non si è concluso anche per questo.