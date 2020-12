Anche il Liverpool ha messo seriamente gli occhi su Nuno Mendes. Come riportato da AS, secondo il quotidiano portoghese A Bola l'irruzione dei Reds nella sede dello Sporting Lisbona sarebbe la principale causa dello stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto del 18enne, che sembrava ormai cosa fatta. Il terzino sinistro - nelle mani di Jorge Mendes - è seguito con insistenza da numerosi altri club europei tra cui il Manchester United, il Real Madrid e la Juventus, che di un profilo simile avrebbe tanto bisogno. I principali dubbi sulla destinazione Liverpool sarebbero legati alla possibile mancanza di spazio in prima squadra, ma le alternative per un'eventuale partenza del gioiellino portoghese sembrano essere tante...