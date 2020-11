Prima o poi, un terzino sinistro, la Juve dovrà comprarlo. E continua a seguire anche i profili più giovani. Uno in particolare è sotto stretta osservazione, si chiama Nuno Mendes, ha 18 anni e gioca nello Sporting Lisbona. Segni particolari: piace a tutti. Altro segno particolare: il suo agente è Jorge Mendes. Che sa come fare affari. Di lui sta parlando con United e Real, oltre che con la Juve. Solo per citare un paio di club amici. La corsa al nuovo oro di Mendes è appena iniziata.