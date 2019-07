Come riporta Express & Star, la trattativa per portare Matheus Pereira, ala destra classe 1996, dallo Sporting Lisbona al West Bromwich è in stallo. La società portoghese pretende che, in calce al prestito annuale, sia previsto un obbligo di riscatto di 10 milioni di euro. Nuovi incontri tra le parti sono previsti in settimana.