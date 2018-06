Sinisa Mihajlovic ha già le valigie in mano, anche se la sua avventura allo Sporting non è mai iniziata. Una vicenda paradossale che potrebbe vivere anche Emiliano Viviano, il portiere arrivato dalla Sampdoria ma che, a causa dello stato di caos assoluto nel quale si trova il club di Lisbona, potrebbe essere costretto a cercare un'altra squadra. Dopo l'allontanamento del presidente Bruno de Carvalho da parte del board, guidato da Sousa Cintra, lo Sporting sta riflettendo su come comportarsi con i nuovi tesserati ingaggiati dalla precedente gestione. Tra questi Viviano che, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha firmato un contratto triennale, ma che adesso potrebbe lasciare Lisbona ancor prima di iniziare la nuova avventura portoghese.